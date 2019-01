Zahl der Organspenden in Bayern gesunken

Die Zahl der Organspenden in Bayern ist im vergangenen Jahr wieder gesunken. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml gab es 128 postmortale Organspender. 2017 waren es noch 143 gewesen.

1.400 Menschen warten auf Spenderorgan

Allein in Bayern warten demnach mehr als 1.400 Menschen auf ein Spenderorgan. "Deshalb ist es wichtig, dass sich mehr Menschen für einen Organspendeausweis entscheiden", so Huml. Zwar stehe eine große Mehrheit der Bevölkerung der Organspende grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, aber nur rund ein Drittel der Deutschen besitze einen Organspendeausweis. Wer zu Lebzeiten damit für Klarheit sorge, "nimmt seinen Angehörigen die Last einer Entscheidung in schweren Stunden".

Zustimmung zu Organspende notwendig

Derzeit muss ein Organspender beziehungsweise müssen seine Angehörigen der Spende aktiv zustimmen. Seit langem wird darüber diskutiert, ob diese Regelung geändert werden soll. So gibt es zum Beispiel den Vorschlag, die Bereitschaft zur Organspende abzufragen, wenn jemand einen Ausweis oder Reisepass abholt.

Bundestag debattiert über Widerspruchslösung

Die Widerspruchslösung bedeutet, dass grundsätzlich jeder als Organspender gilt. Wer nicht möchte, dass ihm nach dem Tod Organe entnommen werden, müsste aktiv werden. Andernfalls könnte es sein, dass man ungewollt zum Organspender wird.Allerdings planen der CDU-Politiker Spahn und sein SPD-Kollege Karl Lauterbach eine doppelte Widerspruchslösung – für den Fall, dass kein schriftlicher Widerspruch vorliegt. Dann würden die Angehörigen gefragt, ob der Verstorbene zu Lebzeiten gesagt hat, dass er kein Organspender sein will.