Zahl der Obdachlosen in Nürnberg stark gestiegen

Im vergangenen Jahr waren 2.020 Personen auf die städtische Obdachlosenhilfe angewiesen. Heuer rechnet das Sozialamt nach vorläufigen Zahlen sogar mit 2.300 Betroffenen. Sie sind in städtischen Obdachlosenwohnungen, in Pensionen und in Heimen der Obdachlosenhilfe untergebracht. Es handelt sich also nicht um Menschen, die auf der Straße leben, sondern um Menschen, die von der Stadt ein Obdach erhalten, wenn sie das eigene verloren haben, teilte Sozialamtsleiter Dieter Maly mit.

Engmaschiges Hilfenetz in Nürnberg

Wirklich auf der Straße leben nach Schätzungen der Nürnberger Stadtverwaltung etwa 50 Menschen. Diese hätten sich freiwillig für ein solches Leben entschieden. Das Hilfenetz für Wohnungslose sei engmaschig gestrickt, sagte Maly: Während des Tages gebe es die Wärmestube. Diese ist jedoch derzeit an der Grenze ihrer Kapazität angelangt. Derzeit wird weiterhin nach einer Fläche für eine Erweiterung gesucht.

"Winter-Notschlafstelle"der Heilsarmee angemietet

Für die Nacht stünden Menschen ohne Bleibe drei Notschlafunterkünfte für Männer und zwei für Frauen zur Verfügung. Dazu komme die Straßenambulanz, in der es medizinische Hilfe und auch etwas zu Essen und Beratung gebe, heißt es in der Mitteilung. Während der kalten Jahreszeit kommen 30 zusätzliche Plätze in einer "Winter-Notschlafstelle" dazu, die die Stadt von der Heilsarmee angemietet hat und die dann einspringt, wenn die anderen Unterkünfte belegt sind.