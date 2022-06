Zahl der Langzeitarbeitslosen in Würzburg sinkt langsam wieder

Die Langzeitarbeitslosigkeit im Raum Würzburg hat während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen: Von 2020 bis 2021 ist sie um 58 Prozent gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Würzburg mit. Doch die Situation verbessert sich langsam wieder. Seit vergangenem Jahr gibt es 25 Prozent weniger Langzeitarbeitslose. Zuletzt waren im Mai 2022 mehr als ein Viertel aller Arbeitslosen oder 1.641 Menschen langzeitarbeitslos gemeldet. Das sind 543 Personen weniger als noch vor einem Jahr, so die Arbeitsagentur. Auffällig sei, dass die Hälfte der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung hat.

Qualifikation als wichtige Basis für Beschäftigung

"Langzeitarbeitslosigkeit ist nicht ausweglos", sagt Stefan Beil, der Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Würzburg. Doch die berufliche Qualifikation sei eine wichtige Basis für eine existenzsichernde Beschäftigung. "So kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, die Zeit der Arbeitslosigkeit dafür zu nutzen, sich beruflich weiterzubilden", sagt Beil. Die örtliche Arbeitsagentur unterstütze dabei. Es gebe beispielsweise berufliche Weiterbildungen mit unterschiedlichen Förderangeboten.

Perspektiven nach der Langzeitarbeitslosigkeit

Die Möglichkeit nach einer Langzeitarbeitslosigkeit wieder in das Berufsleben einzusteigen besteht laut der Agentur für Arbeit in Würzburg derzeit in allen Branchen. Pressesprecher Wolfgang Albert nennt beispielhaft unter anderem die Bereiche Gastronomie und Pflege. Die Unternehmen seien offen, Personen einzustellen. Knackpunkt sei dabei die passende Qualifikation. "Wenn man ein Jahr und länger keine Arbeit hat gilt man als langzeitarbeitslos. Mit zunehmender Dauer nimmt dann die Qualifikation ab. Deshalb ist es wichtig, die Menschen so schnell wie möglich aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen", sagt Albert.

Hier lesen Sie mehr zu: "Bundesagentur für Arbeit mit Zukunftskonzept"

Hürden für einen Wiedereinstieg

Doch die nötige Qualifikation ist nicht die einzige Hürde. Laut Jochen Wiedemann vom Würzburger Arbeitslosentreff erschweren auch andere Faktoren den Wiedereinstieg. Darunter zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen, Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen. Bei geflüchteten Menschen gibt es beispielsweise Probleme bei der Anerkennung von Abschlüssen. Und auch das Alter kann eine Hürde sein: "Ab Mitte 40 oder über 50 ist es sehr schwer eine Arbeit zu finden", sagt Wiedmann. Deshalb müssten neben der beruflichen Weiterbildung und unterschiedlichen Förderangeboten auch weitere Umstände stimmen, um Auswege aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu bieten.

Helfertätigkeiten fallen durch Digitalisierung weg

Die Agentur für Arbeit macht noch auf eine weitere Herausforderung für Langzeitarbeitslose aufmerksam: Schlüsselbranchen wie das Verarbeitende Gewerbe befinden sich im Umbruch zur Digitalisierung. In deren Folge könnten laut der Arbeitsagentur Helfertätigkeiten beispielsweise in der Produktion vermehrt entfallen. Doch auch hier sei die Agentur für Arbeit bereit, zu unterstützen. So werde individuell geprüft, welche Fortbildungen sinnvoll sind, um sich die nötigen Kenntnisse anzueignen. "Auch die Unternehmen haben Interesse daran, dass sich das Personal weiterentwickelt und erhalten bleibt", sagt Albert.