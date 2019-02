Zahl der Kirchenaustritte in Ostbayern steigt

Überdurchschnittlich viele Menschen in Bayern haben im vergangenen Jahr der Kirche den Rücken gekehrt. Auch in Ostbayern gehen die Austrittszahlen nach oben. Das ergibt sich aus einer Nachfrage des Bayerischen Rundfunks in 69 Standesämtern von Städten mit mindestens 20.000 Einwohnern.

52 Prozent mehr Kirchenaustritte in Passau

Die Standesämter in allen bayerischen Regierungsbezirken registrierten 2018 im Durchschnitt 25 Prozent mehr Kirchenaustritte als 2017. Einen besonders hohen Anstieg verzeichnet Passau mit 471 Austritten im vergangenen Jahr - das bedeutet eine Steigerung von 52 Prozent im Vergleich zu 2017. Auch Deggendorf und Neumarkt in der Oberpfalz meldeten deutlich mehr Kirchenaustritte: Hier betrug die Steigerung 43 beziehungsweise 42 Prozent.

Kirchenaustritte in Weiden rückläufig

Den geringsten Anstieg gab es in Straubing. Hier waren es mit 274 Austritten nur drei mehr als 2017, was eine Steigerung von einem Prozent bedeutet. Aus Kirchensicht gibt es aber auch einen Lichtblick: Weiden in der Oberpfalz. Nach aktuellem Kenntnisstand ist sie die einzige Stadt in Bayern mit mindestens 20.000 Einwohnern, die im vergangenen Jahr einen Rückgang an Kirchenaustritten verzeichnete. 223 Menschen traten aus der Kirche aus, knapp 18 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Die Spitzenvertreter der beiden großen christlichen Kirchen in Bayern, Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedform-Strohm, wollten die Austrittszahlen noch nicht kommentieren.