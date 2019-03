Viel wurde in den letzten Jahren unternommen, um die Zahl der Gefährder aus dem islamistischen Bereich zu reduzieren. Genützt hat es bisher wenig. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, bleibt die Zahl der islamistischen Gefährder konstant hoch - nämlich bei insgesamt 760 Personen. Davon ist ein großer Teil im Ausland.

Laut Medienberichten hielten sich Im Januar insgesamt 446 Islamisten in Deutschland auf. Laut Definition gehen die Polizeibehörden bei Gefährdern davon aus, dass sie "politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden". Von den 446 in Deutschland befindlichen Gefährdern sitzen nur 116 Personen in Haft, 330 sind auf freiem Fuß.

Um die Anzahl der Gefährder zu reduzieren versuchen die Behörden ausländische Gefährder abzuschieben. Im gesamten Bundesgebiet ist das bei 52 Personen im Jahr 2018 gelungen. 2017 wurden 57 Gefährder abgeschoben.

Gefährder in Bayern

Laut Informationen von BR24 sieht die Entwicklung für den Freistaat nicht anders aus. Das Innenministerium in München spricht aktuell von 17 in Bayern lebenden Gefährdern. 2017 waren es 16. Eine genauere Aufschlüsselung gebe es aktuell für den Freistaat nicht.

Politischer Umgang mit Gefährdern gescheitert?

In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Versuche die Gesamtzahl der Gefährder zu reduzieren, oder Gefährder besser zu überwachen. Bayern hat mit dem umstrittenen Gefährder-Gesetz eine Präventivhaft von bis zu drei Monaten für Gefährder eingeführt. Hinzu kommt die Möglichkeit Gefährdern Fußfesseln anzulegen - zumindest in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.Zusätzlich sollen Gefährder leichter abgeschoben werden. Und im Koalitionsvertrag zwischen CDU/ CSU und SPD wird wiederholt auf Präventionsprogramme verwiesen, die sich Gefährdern annehmen und sie de-radikalisieren sollen.