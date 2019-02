Zahl der Insolvenzen in Bayern gesunken

Die Insolvenzanträge bei Firmen sind um 4,5 Prozent gesunken, bei Verbrauchern um 6,7 Prozent. In knapp drei Viertel der Fälle wurde ein Verfahren eröffnet. Bei den Firmeninsolvenzen hat sich die Summe der erwarteten Gläubigerforderungen fast verdoppelt. Sie stieg von rund 725.000 Euro auf 1,44 Millionen Euro. Bei den Verbraucherinsolvenzen stieg die Forderungssumme nur leicht auf rund 49.500 Euro.

Firmeninsolvenzen: Hoher Prozentsatz in Landshut, Nürnberg und Bamberg

Die meisten beantragten Unternehmensinsolvenzen je Tausend Unternehmen wurden in den Städten Landshut (9,5 je Tausend Unternehmen), Nürnberg (7,7 je Tausend Unternehmen) und Bamberg (7,3 je Tausend Unternehmen) gemeldet. Bei den Verbraucherinsolvenzen wurden in den kreisfreien Städten durchschnittlich 0,73 Verfahren je Tausend Einwohner gezählt, und damit deutlich mehr als in den jeweils umliegenden Landkreisen.