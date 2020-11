Zahl der infizierten Mitarbeiter in Frankenwaldklinik gestiegen

Bei einer zweiten Reihentestung in der Frankenwaldklinik in Kronach sind neun weitere Menschen positiv auf Corona getestet worden. Neben vier Patienten haben sich auch fünf Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, teilt die Klinik in einem Schreiben mit. Damit sind derzeit insgesamt 34 Beschäftigte der Frankenwaldklinik an Covid-19 erkrankt.

Corona-Maßnahmen in Frankenwaldklinik sorgen für Kritik

Das Krankenhaus hatte in den vergangenen Tagen für Kritik gesorgt, weil Mitarbeiter eingesetzt wurden, die Körperkontakt zu Infizierten hatten. Der Grund für diese Maßnahme sei unter anderem das steigende Infektionsgeschehen in der Klinik und dem damit verbundenen Personal-Mangel gewesen, erklärte ein Sprecher dem BR. In einem Schreiben bestätigte die Regierung von Oberfranken, dass es sich dabei um eine Ausnahmeregelung gehandelt habe. Nach einem mehrstündigen Gespräch mit dem Klinikbetreiber habe die Regierung demnach dem Vorschlag des Landratsamtes Kronach zugestimmt, wonach Mitarbeiter in der Frankenwaldklinik arbeiten dürfen, obwohl sie sich eigentlich in Quarantäne befinden müssten.

Landkreis Kronach hat zweithöchsten Inzidenzwert Oberfrankens

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet für den Landkreis Kronach nach aktuellem Stand (27.11.20, 08.00 Uhr) einen Inzidenzwert von 277,18. Damit verzeichnet die Kommune das zweithöchste Infektionsgeschehen in Oberfranken. Die Stadt Hof hat momentan als bislang einzige Region im Bezirk die Marke von 300 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten.