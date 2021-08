Zahl der Impfungen steigt in großen Teilen von Schwaben wieder

In Schwaben lassen sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen - besonders deutlich wird das zum Beispiel im Oberallgäu. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, könne es daran liegen, dass dort mobile Impfteams verstärkt unterwegs seien und so die Menschen nicht mehr zur Impfung fahren müssten. Die Impfung komme quasi zu ihnen.

Im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen ist der Anstieg nicht zu übersehen: dort wurden in der vergangenen Woche fast 1.000 Menschen geimpft, zwei Wochen vorher waren es gerade mal knapp über 300. Weniger auffällig ist die Entwicklung im Landkreis Lindau: dort sind die Impfungen im Impfzentrum nur leicht angestiegen.

Unterschiedliche Erfahrungen in Stadt und Landkreis Augsburg

Der Landkreis Augsburg verzeichnet aktuell keine gestiegenen Impfzahlen - im Gegenteil. Ließen sich dort nach Auskunft des Landratsamtes in der zweiten Augustwoche in den Impfzentren in Gablingen und Bobingen zusammen etwa 4.800 Menschen impfen, waren es in der Folgewoche nicht einmal mehr die Hälfte.

In der Stadt Augsburg ist man dagegen vor allem mit der Entwicklung der dezentralen Impfangebote in den Stadtteilen zufrieden. Gerade in der vergangenen Woche waren die Impfungen etwa auf dem Augsburger Stadtmarkt stark nachgefragt. Ähnlich erfolgreich ist der Impfbus im Landkreis Neu-Ulm, der im August bislang 16 Mal im Einsatz war. Eine leicht steigende Tendenz bei den Erstimpfungen lässt sich laut Landratsamt auch im Landkreis Aichach-Friedberg beobachten.

Klarer Anstieg im Landkreis Donau-Ries

In der vergangenen Woche hat sich die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Donau-Ries deutlich gesteigert. An einem Tag musste man laut Landratsamt sogar die Öffnungszeiten der Impfzentren spontan verlängern, um allen Impfwünschen nachzukommen. Auch bei einer mobilen Impfaktion in Oberndorf sei der Andrang so groß gewesen, dass das BRK die Aktion um mehrere Stunden verlängern musste.

Das BRK Nordschwaben als Betreiber der beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen teilte mit, noch vor vier Wochen habe es nur rund 30 Impfungen am Tag gegeben. In der vergangenen Woche seien es täglich rund 160 gewesen. Nachdem man vor einiger Zeit die Kapazitäten in den Impfzentren wegen der mangelnden Nachfrage deutlich verringert habe, könne man sie auch wieder hochfahren, wenn die Impfungen weiter so nachgefragt würden.

Ein anderes Bild zeigt sich dagegen im Landkreis Dillingen: dort habe man nach Angaben des Landratsamtes in der vergangenen Woche keinen Anstieg der Zahl der Impfungen registriert, weder im Impfzentrum Wertingen noch bei den mobilen Teams, die im Landkreis unterwegs waren.