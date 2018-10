Zahl der Hochschulanfänger in Unterfranken sinkt leicht

Die Studentenzahlen zum Wintersemester gehen aus einer aktuellen, zum Teil noch aus Schätzungen bestehenden Statistik des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor. So werden allein an der Universität Würzburg zum jetzt beginnenden Wintersemester rund 28.100 Studierende erwartet. 4.300 fangen ihr Uni-Studium an, rund 60 Prozent der Erstsemester sind weiblich.

Mehr Frauen an Hochschulen

An den eher technisch-praktisch orientierten Fachhochschulen Würzburg-Schweinfurt und Aschaffenburg werden zum Wintersemester mehr als 12.250 Studierende eingeschrieben sein. 2.500 beginnen ihr Hochschul-Studium, vier von zehn Hochschulstartern sind Frauen. Die Zahl der Studienanfänger in Unterfranken ist in allen drei Studienorten leicht rückläufig.