Die Reiselaune ist zurück: Passagierzahlen in München gestiegen

Veranstaltungen fanden online statt, Dienstreisen fielen aus, Urlaub wurde in Europa gemacht – in den ersten beiden Pandemie-Jahren ging der Flugverkehr in Deutschland enorm zurück. Doch 2021 ließen viele Länder ihre Reisebeschränkungen fallen. Die Anzahl der schweren Fälle und damit die Angst vor einer Infektion gingen zurück. Viele Menschen packte das Fernweh.

Der Flughafen München verzeichnete wohl auch deshalb in den ersten drei Quartalen 2022 vergleichsweise hohe Passagierzahlen: mit 23,2 Millionen Fluggästen dreimal so viele wie 2021. Das teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Die Zahl der Flugbewegungen, also der Starts und Landungen, stieg um 126 Prozent auf 211.890.

Flughafen erreicht 74 Prozent der Vor-Corona-Werte

"Die Menschen haben die Chance, endlich wieder fliegen zu können, in sehr großer Zahl genutzt", sagte Flughafen-Chef Jost Lammers. Die Zahlen aus dem Vor-Pandemie-Jahr konnte der Flughafen dennoch nicht erreichen. Wie im Frühjahr angekündigt, wird dies bis 2024 erwartet. Selbst im Sommer, dem besonders verkehrsreichen dritten Quartal, lag der Wert bei 74 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Bis zum Ende des Jahres schätzt der Flughafen auf Basis der bisherigen Entwicklung mit mehr als 30 Millionen Fluggästen. 2019 lag der Rekord bei 47,9 Millionen Passagieren. Die Luftfracht inklusive Luftpost hat sich zudem verdoppelt – 2022 verzeichnete der Münchner Flughafen 200.000 Tonnen.

Flughafenchaos teilweise auch in München

Lammers schlug auch kritische Töne an: Der enorme Anstieg habe das Gesamtsystem Luftverkehr "an seine Grenzen geführt". Viele Unternehmen hätten im Rahmen der Pandemie Personal entlassen müssen, jetzt aber nicht schnell genug wieder aufstocken können. Zudem hätten im Luftverkehr Probleme an einer Stelle auch Auswirkungen auf andere Standorte und Akteure. Dadurch habe sich ein Gesamtbild ergeben, "das von durcheinander gewirbelten Flugplänen, Verzögerungen und Servicedefiziten geprägt war".

Auch in München sei es zu Störungen gekommen. Vor allem Personalengpässe sowie ein hoher Krankenstand bei einem privaten Dienstleister hätten dazu beigetragen, "dass viele Gepäckstücke von Passagieren nicht planmäßig verladen beziehungsweise entladen wurden". In München sei die Situation jedoch "vergleichsweise stabil" gewesen und es habe "keine allzu langen Schlangen vor den Kontrollen" gegeben. Zudem habe sich die Situation inzwischen verbessert, betonte Lammers.

Mit Informationen von dpa.