Zahl der Geflüchteten steigt - Kaum noch Platz im Ankerzentrum

Die Verantwortlichen im Ankerzentrum in Bamberg haben im November die höchste Zahl an Zugängen seit fünf Jahren registriert. 645 Asylsuchende wurden in der Einrichtung im vergangenem Monat aufgenommen, so die Regierung von Oberfranken. Seit April dieses Jahres steigen die Zahlen kontinuierlich an. Derzeit ist das Ankerzentrum mit 1.285 Personen belegt. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 1.500.

Zahl der Erstanträge auf Asyl steigt

Für den Zeitraum Januar bis November meldet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg eine Zunahme an Erstanträgen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm die Antragszahl um 41,5 Prozent zu. Rund 133.000 Erstanträge auf Asyl wurden bis Ende November in Deutschland gestellt, darunter alleine über 50.000 von Menschen aus Syrien, rund 20.000 von Menschen aus Afghanistan und rund 13.000 aus dem Irak. Auch im Ankerzentrum Bamberg stammt der Großteil der Geflüchteten aus diesen Ländern, außerdem aus Mazedonien und Moldau.

Zum Artikel: Wie afghanische Ortskräfte in Bayern aufgenommen werden

Anstieg um fast 90 Prozent

Im Berichtsmonat November wurden 16.520 Erstanträge vom Bundesamt entgegengenommen. Gegenüber dem Vormonat stieg dieser Wert um fast 25 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist gar ein Anstieg um fast 90 Prozent zu verzeichnen.

Eines von acht Ankerzentren in Deutschland

Das Ankerzentrum Bamberg ist eine von acht bundesweiten Aufnahmestellen. Vor Ort werden alle erforderlichen Schritte für eine Asylverfahren durchgeführt - von der ärztlichen Untersuchung bis zur Entscheidung über den Asylantrag. Ob es das Bamberger Ankerzentrum über das Jahr 2025 hinaus geben wird, ist noch unklar.

Das Wort "Anker" bedeutet Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückkehr-Einrichtung. Das Zentrum wurde im September 2015 im Zuge der starken Flüchtlingsströme eröffnet.