vor 8 Minuten

Zahl der Corona-Fälle in München steigt weiter an

Nach dem Überschreiten des 7-Tage-Inzidenz-Wertes steigt die Zahl der Neuinfektionen in der bayerischen Landeshauptstadt nun schon den dritten Tag in Folge weiter an. Am Montag will die Stadt über weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz beraten.