Zahl der Auszubildenden in Niederbayern erneut gesunken

Das neue Ausbildungsjahr startet in Niederbayern mit einem Dämpfer: Die Zahl der Auszubildenden ist in Niederbayern weiter zurückgegangen. Das teilte die IHK Niederbayern und die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz mit. Im Handwerk werden zum neuen Ausbildungsjahr Anfang September 2.749 Menschen eine Lehre beginnen. Das sind 1,86 Prozent weniger als im Vorjahr.

Rückgang um 3,4 Prozent bei IHK-Ausbildungsberufen

In den Berufen der Industrie- und Handelskammer ging die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Niederbayern noch stärker zurück: um 3,4 Prozent auf 4.348. Laut IHK-Niederbayern sei das im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein besonders deutlicher Rückgang. Insgesamt beginnen im Ausbildungsjahr 2019 mehr als 7.000 junge Menschen eine Ausbildung in Niederbayern.

3,5 Lehrstellen pro Bewerber

Hans Schmidt, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, spricht von einem "sehr bewerberfreundlichen Markt". Bayernweit kommen 3,5 freie Lehrstellen auf einen Bewerber. Für die Betriebe sei die Situation weniger gut. Schmidt: "Um geeigneten Nachwuchs zu finden, müssen sich die Betriebe aus der Menge der Arbeitgeber hervortun."

700 freie Ausbildungsplätze im niederbayerischen Handwerk

In Niederbayern gibt es beispielsweise in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer mehr als 700 freie Ausbildungsplätze – quer durch alle Berufe und Regionen. Am meisten kämpfen Berufe wie Anlagenmechaniker, Metallbauer, Fachverkäufer in der Lebensmittelbranche, Maurer und Kfz-Mechatroniker um Lehrlinge.

Konkurrenz durch weiterführende Schulen und Studium

Als Gründe nannte Schmidt die rückläufigen Zahlen bei den Schulabgängern und die Konkurrenz auch durch weiterführende Schulen oder Studium. Schmidt: "Handwerksbetriebe müssen den Jugendlichen und deren Eltern aufzeigen, dass sich eine Handwerksausbildung lohnt.“ Das Handwerk könne mit vielen Vorteilen auftrumpfen, darunter mit Arbeitsstellen in Heimatnähe und sehr guten Verdienstmöglichkeiten.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Der Blick in die Zukunft fällt durchaus optimistisch aus. Berufliche Bildung und Handwerk gewinnen an Wertschätzung. Und Handwerker, die sich selbständig machen wollen, haben Chancen wie nie: In den nächsten zehn Jahren suchen 11.000 Handwerksbetriebe in Niederbayern und Oberpfalz einen Nachfolger.