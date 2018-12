Zahl der Asylbewerber in Bayern geht immer weiter zurück

Um die 22.000 Asylanträge, so schätzt Bayerns Innenminister Herrmann, werden bis Jahresende in Bayern vorliegen. Das wären rund 2.000 weniger als 2017. "Es entspannt sich von Monat zu Monat weiter", sagte Herrmann, will heißen: Die Zahl der Asylbewerber im Freistaat geht kontinuierlich zurück.

Weniger Familiennachzug als gedacht

Im Jahr 2015, das oft als Höhepunkt der Flüchtlingskrise bezeichnet wird, hatten noch weitaus mehr Menschen Asyl in Bayern beantragt: Knapp 68.000 Anträge waren es, im Jahr 2016 sogar 82.000. Heuer liegt die Zahl bislang erst bei 18.746 Erstanträgen. Insbesondere der Familiennachzug bewegt sich Herrmann zufolge in einem deutlich niedrigeren Rahmen als zuvor prognostiziert worden war.

Bislang fast 13.000 Abschiebungen und freiwillige Ausreisen

Aus Bayern abgeschoben wurden bis Ende Oktober 2.758 Menschen. 10.209 weitere reisten freiwillig aus. Zusammengenommen werde man zum Jahresende wieder mehr als 15.000 Abschiebungen und freiwillige Ausreisen zählen, sagte Herrmann, ebenso wie in den vergangenen beiden Jahren.

Der Innenminister lobte zudem die Abläufe in den sogenannten Ankerzentren für neu eintreffende Flüchtlinge: Bis zu einer Asyl-Entscheidung dauere es im Schnitt nur drei Monate, so der CSU-Politiker.

Weiterer Abschiebeflug in Kabul gelandet

In Afghanistan ist unterdessen ein weiterer Flug mit abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland angekommen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren an Bord 14 afghanische Männer, fünf von ihnen lebten davor in Bayern. Bei den meisten soll es sich um rechtskräftig verurteilte Straftäter handeln.