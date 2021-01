Zahl der Arbeitslosen steigt zum Jahresende auch in Niederbayern

Zum Jahresende ist auch in Niederbayern die Zahl der Arbeitslosen angestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Dezember 25.470 Menschen in Niederbayern arbeitslos, 1.618 mehr als im November.

Baubranche ist wetterabhängig

Die Arbeitslosenquote stieg innerhalb eines Monats von 3,3 auf aktuell 3,5 Prozent. Der Anstieg sei für den Winter üblich, sagt der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. In Niederbayern seien viele in der Baubranche tätig, die abhängig vom Wetter arbeite. Allerdings sind die saisonalen Auswirkungen diesmal nicht so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor. "Sehr erfreulich ist, dass wir einen milden Winter haben, und dass es Dank des technischen Fortschritts in der Baubranche möglich ist, auch im Winter zu arbeiten", so Behördenchef Holtzwart.