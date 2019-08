Zahl der Arbeitslosen steigt in Oberfranken saisonbedingt an

Die Arbeitslosenquote in Oberfranken ist im August saisonbedingt um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen hat um 1.736 auf 20.140 zugenommen. Der Anstieg ist im August üblich, da sich viele Uni- und Schulabgänger im Sommer vorübergehend arbeitslos melden. Im Vergleich zum August vor einem Jahr ist die Arbeitslosenquote in Oberfranken konstant geblieben.

Arbeitsmarkt in Oberfranken wenig dynamisch

Bei der Beschäftigung tut sich wenig auf dem oberfränkischen Arbeitsmarkt. Die Betriebe sind mit ihrem momentanen Personalstamm offenbar zufrieden. Die Zahl der Beschäftigten ist in Oberfranken im bayernweiten Vergleich am wenigsten gewachsen. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart bezeichnet den oberfränkischen Arbeitsmarkt als „stabil aber wenig dynamisch“. Dies sei aber kein Grund zur Sorge, so Holtzwart weiter.

Hof hat die meisten Arbeitslosen, Bamberg die wenigsten

Die höchste Arbeitslosenquote verzeichnet die Stadt Hof mit 6,4 Prozent, am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Bamberg mit 2,1 Prozent.