Zahl der Arbeitslosen in Oberfranken saisonbedingt gesunken

Die Arbeitslosenquote ging in Oberfranken im September um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zurück. Gegenüber dem Vorjahr ist die Quote dagegen um 0,1 Prozentpunkte angestiegen und die absolute Zahl der Arbeitslosen hat sich um 704 Personen erhöht.

Saisonüblicher Rückgang der Arbeitslosenzahl

Der Rückgang von August auf September ist üblich, da sich viele Uni- und Schulabgänger im Sommer vorübergehend arbeitslos melden und dann im September eine Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit beginnen.

Geringstes Beschäftigungswachstum in Bayern

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwar auch in Oberfranken innerhalb eines Jahres um 1,2 Prozent auf jetzt 435.977 Personen gestiegen. Allerdings hat der Regierungsbezirk das geringste Beschäftigungswachstum innerhalb Bayerns vorzuweisen. Zudem verzeichnet Oberfranken das geringste Wachstum im Freistaat bei hochqualifizierten Beschäftigten.

Entlassene bei Loewe: Mehr als die Hälfte hat wieder einen Job

Dennoch sei der Arbeitsmarkt in Oberfranken weiterhin aufnahmefähig, betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, am Beispiel Loewe. Nach der Insolvenz habe der Fernsehgerätehersteller im Juli 280 Mitarbeiter entlassen. 150 von ihnen seien bereits wieder in Beschäftigung.

Hof hat die meisten Arbeitslosen, Bamberg die wenigsten

Die höchste Arbeitslosenquote in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit 6,1 Prozent, am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Bamberg mit 2,0 Prozent.