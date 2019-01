Zahl der Arbeitslosen in Oberbayern saisonbedingt gestiegen

Der Anstieg bewege sich aber im saisonüblichen Rahmen, betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Zudem weise Oberbayern im Vergleich zum Vorjahresmonat den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit auf. So waren im Januar 2018 noch 5.700 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Auch die Arbeitslosenquote lag vor einem Jahr um 0,2 Prozentpunkte höher, nämlich bei 3,3 Prozent.

München weiter Zugpferd

Zur insgesamt positiven Entwicklung trage vor allem die Landeshauptstadt München bei. Hier sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit mit über 9 Prozent im Vergleich zum Januar 2018 noch stärker als in Oberbayern insgesamt. Im Regierungsbezirk waren vor einem Jahr 6,6 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet. Mit 2,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiteten im Jahr 2018 rund 40 Prozent der 5,6 Millionen Beschäftigten im Freistaat in Oberbayern. Seit 2013 ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im größten bayerischen Regierungsbezirk somit um 16 Prozent gestiegen.

Rosenheim weiterhin Schlusslicht

Zudem hat in Oberbayern nahezu der vierte (24,3 Prozent) einen akademischen Abschluss. Das ist der mit Abstand höchste Wert in Bayern. Auch beim Ausländeranteil unter den Beschäftigten hat Oberbayern die Nase vorn. Rund ein Fünftel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat eine ausländische Nationalität. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,5 Prozent weist der Agenturbezirk Eichstätt auch bayernweit die niedrigste Quote auf. Die Stadt Rosenheim bildet mit 4,3 Prozent weiterhin das Schlusslicht im Regierungsbezirk Oberbayern.