Zahl der Arbeitslosen in Oberbayern gesunken

Die Quote sank innerhalb eines Monats von 2,6 auf aktuell 2,5 Prozent. Als einziger Regierungsbezirk im Freistaat hat Oberbayern auch eine leicht gesunkene Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. Vor einem Jahr waren 375 Menschen mehr arbeitslos gemeldet – auch die Quote lag um 0,1 Prozentpunkte höher nämlich bei 2,6 Prozent.

Eichstätt hat bayernweit niedrigste Arbeitslosenquote

Vor allem die Landeshauptstadt München federe als "Jobmaschine" die Arbeitslosigkeit in Oberbayern positiv ab, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Denn allein hier waren im Vergleich zum Vorjahr 608 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die geringste Arbeitslosenquote hat der Landkreis Eichstätt mit 1,3 Prozent vorzuweisen – Eichstätt bleibt damit auch bayernweit Spitzenreiter.

Viele unbesetzte Lehrstellen

Die höchste Quote in Oberbayern hat nach wie vor die Stadt Rosenheim mit 3,8 Prozent. Allerdings sank die Quote auch hier innerhalb eines Monats um 0,2 Prozentpunkte. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im Oktober aber üblich, da viele junge Menschen eine Ausbildung begonnen haben und sich somit aus der Arbeitslosigkeit abmelden. Was den Ausbildungsmarkt in Oberbayern angeht, konnten viele offene Stellen nicht besetzt werden. Insgesamt sind 4.000 Lehrstellen unbesetzt geblieben – auf der anderen Seite haben 300 Bewerber keine Ausbildungsstelle gefunden.