Zahl der Arbeitslosen in Niederbayern saisonüblich gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Niederbayern gesunken. Mit der aktuellen Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent gehört Niederbayern zu den vier Spitzenreitern in Bayern, gemeinsam mit Oberbayern, der Oberpfalz und Schwaben. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September ist saisonüblich, da sich viele Uni- und Schulabgänger aus der Arbeitslosigkeit abmelden, weil sie eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufgenommen haben.

Kaum Veränderungen zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit nur leicht zugelegt, um 406 Personen, was aber der Quote nichts ändert. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat im Vorjahresvergleich dagegen deutlich zugenommen, nämlich um 10.036 Menschen. Dieser Beschäftigungsaufbau wird vor allem durch das Verarbeitende Gewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen getragen. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent hat der Landkreis Freyung-Grafenau den besten wert in Niederbayern aufzuweisen. Schlusslichter sind die Städte Straubing und Passau mit jeweils 4,2 Prozent.