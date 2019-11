Zahl der Arbeitslosen in Niederbayern gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Niederbayern ist im November leicht gesunken, die Quote liegt aktuell bei 2,5 Prozent. Im Vergleich zum November vor einem Jahr ist die Quote gleich geblieben. Nach Angaben des stellvertretenden Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen Klaus Beier steigt die Beschäftigung in Niederbayern stärker an als im bayernweiten Schnitt.

Kleine und mittlere Betriebe schaffen Arbeitsplätze

Das liegt seinen Worten zufolge an vielen kleinen und mittelständischen Betrieben, die konstant Arbeitsplätze schaffen. Niederbayern habe in den vergangenen 15 Jahren eine „kerngesunde Entwicklung“ gezeigt. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit und die saisonbedingte Arbeitslosigkeit sei zurück gegangen, so Beier. Innerhalb der bayerischen Regierungsbezirke liegt Niederbayern aktuell auf dem zweiten Platz hinter der Oberpfalz. Mit 2,0 Prozent weist der Landkreis Freyung-Grafenau die geringste Arbeitslosenquote auf. Den letzten Platz belegt die Stadt Straubing mit 4,1 Prozent.