Zahl der Arbeitslosen in der Oberpfalz gesunken

Aktuell sind in der Oberpfalz 16.661 Menschen ohne Job, 1.023 weniger als im August, aber 1.228 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt im September bei 2,6 Prozent, damit hat die Oberpfalz gemeinsam mit Oberbayern, Niederbayern und Schwaben den besten Wert aufzuweisen.

Höchster Anstieg im Vorjahresvergleich

2,6 Prozent bedeuten für den Regierungsbezirk eine Verbesserung von 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem August, aber auch eine Verschlechterung von 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreswert, als die Quote noch bei 2,4 Prozent gelegen hatte. Damit ist die Arbeitslosenquote bayernweit am stärksten gestiegen, allerdings bezeichnet der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, den Wert nach wie vor als "ganz hervorragend".

Viele Fachkräfte und Helfer eingestellt

Zudem steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch in der Oberpfalz weiter an. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der entsprechenden Stellen um 9.794 gewachsen. Dieses Beschäftigungswachstum werde vor allem vom Verarbeitenden Gewerbe getragen – Fachkräfte und Helfer hätten davon am meisten profitiert, so Holtzwart weiter.

Neumarkt hat die wenigsten Arbeitslosen, Weiden die meisten

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote mit 1,7 Prozent. Am höchsten ist die Quote in der Stadt Weiden mit 5,1 Prozent.