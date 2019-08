Zahl der Arbeitslosen in der Oberpfalz gestiegen

Die Quote stieg im Vergleich zum Juli um 0,3 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Der Anstieg im August ist saisonal bedingt, da sich im Sommer viele Schul- und Hochschulabgänger vorübergehend arbeitslos melden.

Konjunkturelle Gründe

Allerdings ist in der Oberpfalz auch die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das hat vor allem konjunkturelle Gründe. Der ungeklärte Brexit aber auch der Handelsstreit zwischen China und den USA lösen bei exportorientierten Unternehmen Unsicherheiten aus. Die Oberpfalz sei bisher der „Beschäftigungsmotor“ Bayerns gewesen, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart.

Autoindustrie und Logistik besonders betroffen

Unter den momentanen Unsicherheiten litten vor allem die Auto- und Zulieferindustrie sowie die Logistikunternehmen. In der Oberpfalz sind daher vor allem der Raum Regensburg und der Landkreis Schwandorf von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen.

Landkreis Neumarkt hat niedrigste Arbeitslosenquote

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote mit 1,8 Prozent. Am höchsten ist die Quote in der Stadt Weiden mit 5,5 Prozent.