"Zählen, was zählt" Insektenzählung des LBV

Es ist bereits das zweite Mal, dass Naturfreunde für eine Insekten-Zählung einen Blick auf die Insekten in ihrer Umgebung werfen sollen. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) lädt Naturfreunde ein, knapp zwei Wochen lang alle "Sechsbeiner" nicht nur im Garten sondern auch in der "freien Natur" zu zählen und zu melden. "Im Hochsommer sind viele der rund 33.000 in Deutschland heimischen Insektenarten als ausgewachsenes Tier, unterwegs und leichter zu erkennen", sagt LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer. Jetzt lässt sich an vielen Gewässern auch der Flug der Libellen, wie der Blaugrünen Mosaikjungfer, beobachten.

Zählen nicht nur im Garten

Weitere Kernarten sind die Tagfalter Schwalbenschwanz und Kleiner Fuchs, der Sieben-Punkt-Marienkäfer, die Ackerhummel, die Holzbiene, das Grüne Heupferd und die Streifenwanze. Gemeldet werden sollen aber alle Sechsbeiner, die gesichtet werden. Und dies erstmals nicht nur im eigenen Garten sondern auch im Park, in der Wiese, im Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss.

Die Zählungen sollen dann online gemeldet werden unter www.lbv.de/insektensommer.de.