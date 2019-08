Zabelsteinturm wird abgerissen – Schaulustige unerwünscht

Verschiedene Bauvarianten zur Auswahl

Der aktuell gesperrte Aussichtsturm mit Blick bis Castell, den Schwanberg, in die Haßberge und zum Teil in die Rhön steht auf 489 Metern Höhe auf dem Zabelstein und damit am nordwestlichsten Rand des Steigerwalds. Er wurde vom Landkreis Schweinfurt zum größten Teil aus Lärchenholz errichtet und anschließend in die Obhut des Steigerwaldklubs Gerolzhofen übergeben. Er kostete damals rund 200.000 DM.

Es ist bereits der dritte Turm an dieser Stelle: 1956 bis 1976 stand dort ein 15 Meter hoher Turm, der damals vom Steigerwaldklub Gerolzhofen gebaut wurde. Der zweite Turm wurde ebenfalls vom Landkreis Schweinfurt errichtet und stand von 1978 bis 1999.