Z-Symbol an Würzburger Kirche: Pfarrer-Paar will zusammenbringen

Nach dem Eklat um propagandistischen Schmierereien mit dem pro-russischen Z-Symbol an der Gethsemanekirche im Würzburger Stadtteil Heuchelhof im März hat dort zum 1. September ein junges Pfarrer-Ehepaar die evangelische Gemeinde übernommen. Tobias Graßmann und Claudia Kühner-Graßmann haben sich für ihre neuen Ämter viel vorgenommen. Der Würzburger Stadtteil Heuchelhof, in dem die Kirche liegt, ist geprägt von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern mit russischem und ukrainischem Migrationshintergrund.

Pfarrer: Russische Gemeinde ist gespalten

Die beiden 34 Jahre alten Theologen sind erfahrene Seelsorger von Spätaussiedlern, Graßmann spricht auch russisch. "Nach den ersten Tagen stellt sich das Zusammenleben im Stadtteil für mich – zumindest an der Oberfläche – als völlig normal dar", sagt Claudia Kühner-Graßmann. Sie glaube fest daran, dass ein Zusammenleben möglich sei. Die russische Gemeinde selbst sei gespalten, ergänzt ihr Mann, Tobias Graßmann. Natürlich gebe es Menschen, die Putins Träume von russischer Größe und Stärke teilten, es gebe aber auch einige, die den Krieg verdammten. Für den Großteil sei der Krieg vor allem eine Belastung.

Gemeinsam für ein friedliches Miteinander

Beide Theologen wollen, dass die Gemeinde zu einem Ort für ein friedliches Miteinander wird. "Klären können wir die Konflikte nicht, aber das ist auch nicht unser Anspruch", sagt die Pfarrerin. An insgesamt fünf Stellen war Ende März die Mauer der Gethsemanekirche in Würzburg mit einem "Z" beschmiert worden, das als Unterstützungszeichen für die russische Offensive in der Ukraine gilt. Die Kirchengemeinde organisierte zunächst eine spontane Friedensandacht und ließ die Schmierereien danach entfernen.