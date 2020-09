03.09.2020, 09:20 Uhr

Youtube-Star sorgt für Furore: Polizei unterbindet Veranstaltung

Wenn sich ein Youtube-Star ankündigt, ist das Aufsehen groß. So auch am Mittwochnachmittag in Nürnberg. Mehr als 500 Kinder und Jugendliche versammelten sich, um Tretroller-Profi Claudius Vertesi zu sehen. Die Polizei musste einschreiten.