"Your Galaxy needs you": Star Wars Convention in Fürth

"Du hast den ersten Schritt in eine größere Welt getan" oder "Möge die Macht mit dir sein." Bei diesen Zitaten müssen Fans nicht lange rätseln. Es geht um Star Wars. Das Zentrum der Macht befindet sich an diesem Wochenende in Fürth. Die Star Wars Fans Nürnberg veranstalten zum sechsten Mal ihre "Noris Force Con" in der Stadthalle – ein Treffen speziell für Anhänger der Science-Fiction-Saga und für solche, die es werden wollen.

Star Anthony Daniels alias C-3PO zu Gast in Fürth

Besonders stolz sind die Organisatoren um Ralph "Eisi" Eisgrub auf ihren berühmten Stargast Anthony Daniels, der seit nunmehr 45 Jahren in allen Star Wars Kinofilmen den goldenen Protokolldroiden C-3PO spielt. "Ich war damals zehn Jahre alt, als ich Anthony Daniels als C-3PO zum ersten Mal in einem Film gesehen habe. Ich dachte mir: Ein Roboter. Wow!", schwärmt Eisi von seinem Star im BR24-Interview. Anthony Daniels können Liebhaber an allen drei Tagen hautnah erleben – ebenso wie weitere Darsteller und Synchronsprecher. Außerdem sind allerhand Workshops und Podiumsdiskussionen geplant. Zu bestaunen gibt es vor Ort außerdem zahlreiche Nachbauten von Filmkulissen, Requisiten und originalgetreue Kostüme.

Treffen der Sternenkrieger für einen guten Zweck

Schon seit 2005 veranstalten die Star Wars Fans Nürnberg die Convention. Besonders wichtig ist dem ehrenamtlichen Team, dass der Erlös der "Noris Force Con" komplett einem guten Zweck zugutekommt. Bei der letzten Convention seien so immerhin 28.000 Euro für den Nürnberger Verein Klabautermann, der chronisch kranke Kinder und deren Familien unterstützt, zusammengekommen, erzählt Ralph Eisgrub. In diesem Jahr möchten die Star Wars Fans dem Tierheim Nürnberg finanziell unter die Arme greifen.

Tickets für das Star Wars Universum ab zehn Euro

Die Veranstalter erwarten, dass an den drei Messe-Tagen insgesamt bis zu 8.000 Besucherinnen und Besucher nach Fürth kommen, um das Star Wars Universum hautnah zu erleben. Das Tagesticket kostet zehn Euro und berechtigt einen Erwachsenen mit bis zu zwei Kindern zum Eintritt. Zwei Erwachsene mit bis zu zwei Kindern zahlen 15 Euro.