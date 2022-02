Ylenia, Zeynep, Antonia: Oberfranken nach den Stürmen

Fünf unruhige Tage liegen hinter Oberfranken. Der Deutsche Wetterdienst DWD kündigt für Montag eine Entspannung der Wetterlage an. Für das gesamte Bundesgebiet bedeutet das: keine Unwettergefahr mehr. Eine echte Wetterberuhigung erwarten die Experten allerdings erst am kommenden Wochenende.

Antonia streift Oberfranken nur flüchtig

In der Nacht zum Montag hat Antonia in Oberfranken laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken (ILS) keine großen Einsätze ausgelöst. Lediglich zehn Mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Menschen seien durch den Sturm nicht verletzt worden.

Ylenia tobt am wildesten

Das erste der drei Sturmtiefs, Ylenia, wütete in Oberfranken vor allem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche und am Donnerstag selbst. Die Einsatzkräfte in Oberfranken waren wegen Sturmfolgen 230 Mal ausgerückt. 24 Mal krachte es auf den Straßen, wobei drei Menschen leicht verletzt wurden. Die ILS Hochfranken hat am vergangenen Donnerstag 204 Einsätze an die Feuerwehren weitergeleitet – hauptsächlich im Landkreis Hof. In vielen oberfränkischen Landkreisen und kreisfreien Städten, darunter Bayreuth, fiel am Donnerstag wegen des Sturms die Schule aus.

Umgestürzte Bäume und Stromausfall

Mit orkanartigen Böen und hohen Windgeschwindigkeiten hatte Sturmtief Ylenia zahlreiche Bäume umgeworfen. Weil manche Bäume auf Stromleitungen fielen, blieben am Donnerstagmorgen bayernweit bis zu 10.000 Haushalte ohne Strom. Schwerpunkt der Ausfälle war laut Netzbetreiber Bayernwerk Nordbayern. Tausende Haushalte unter anderem in Himmelkron, Helmbrechts, Naila, Röslau und Bindlach mussten stundenlang auf Strom verzichten.

Im Coburger Hofgarten konnte eine 300 Jahre alte Linde dem Sturm nicht standhalten und stürzte um. Weil schlimmere Schäden ausblieben, lautet das Fazit eines Sprechers der ILS: "Wir sind glimpflich durch die Sturmlage gekommen."

Zeynep, die kleinere Schwester von Ylenia

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag fegte dann Sturmtief Ylenia über Oberfranken hinweg. Die Integrierte Leitstelle Hochfranken meldete mit 179 Einsätzen etwas weniger als bei Ylenia. Verletzt wurde demnach niemand. Die meisten Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Landkreis Hof und im Landkreis Wunsiedel nötig.

Der größte Schaden wird in Kulmbach gemeldet, wo ein alter Baum mit 1,5 Metern Durchmesser auf das Dach einer Druckerei gestürzt war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro. Ansonsten waren Feuerwehr und Polizei vor allem damit beschäftigt, umgefallene Bäume von Straßen zu beseitigen.

Vorsicht in Wäldern

Die ILS Hochfranken weist darauf hin, dass der Aufenthalt in Wäldern der Region in den kommenden Tagen lebensgefährlich sein kann. Viele Sturmschäden würden erst noch beseitigt, sodass Äste herabstürzen oder Bäume umfallen könnten.