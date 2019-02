Öffentlicher Dienst: wo Verdis Warnstreiks heute weh tun

Notbetrieb an den Unikliniken München, Erlangen, Regensburg, Würzburg

Spürbar sind die Warnstreiks bisher vor allem im Gesundheitswesen. An der Würzburger Uniklinik werden heute vorwiegend Notfälle versorgt. Im Münchner Uniklinikum Großhadern sind 61 Betten gesperrt. In Regensburg bleiben heute 40 Prozent der OP-Säle geschlossen; hier soll wie in München und Erlangen auch morgen noch gestreikt werden. Patienten müssen sich aber keine Sorgen machen - die medizinisch notwendige Versorgung bleibe sichergestellt, so die Gewerkschaft.

"Die Patienten werden immer älter und wir natürlich auch. Wir arbeiten oft bis an unsere Grenzen. Ich kenne so viele Kollegen, die so nah am Burnout sind. Keiner traut sich mal, sich krank zu melden, weil das immer auf die anderen Mitarbeiter zurückfällt. Es ist einfach nicht mehr tragbar. Wir können nicht mehr." Streikteilnehmerin an der Uniklinik Würzburg

Warnstreiks im Bildungsbereich - aber kein schulfrei

Die Bildungsgewerkschaft GEW beteiligt sich ebenfalls mit Warnstreiks. Aufgerufen sind angestellte Lehrer und Lehrerinnen der Schulen, sowie wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte an Hochschulen. Viele von ihnen hätten befristete Arbeitsverträge. Das verursache soziale und finanzielle Unsicherheiten, die für immer mehr Unmut bei den Betroffenen sorgen, so die GEW.

Dass es deshalb schulfrei gibt, erwartet die GEW aber nicht. Denn die meisten Lehrkräfte in Bayern sind verbeamtet und haben deshalb kein Streikrecht.

Auch Justiz, Theater und Sehenswürdigkeiten vom Streik betroffen

Ähnliches gilt für die Gerichte. „Straftäter brauchen sich da keine Hoffnung machen“, sagt der Münchner verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner.

Wer heute die Besichtigung eines Schlosses plant, der kann sich nicht sicher sein, eingelassen zu werden. Und auch in den Theatern insbesondere in München wird heute nicht überall der Vorhang aufgehen. Den Theaterleuten geht es nicht zuletzt um den Berufsnachwuchs: Am Residenztheater etwa würden Auszubildende nach zwei Jahren wieder auf der Straße stehen, so Birner.