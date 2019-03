XXXLutz in Bayreuth: 1.100 Quadratmeter weniger Verkaufsfläche

Der Bayreuther Stadtrat hat sich in seiner heutigen Sitzung erneut mit der Ansiedelung des Möbelhauses XXXLutz auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne beschäftigt. Streitpunkt war die Größe der Verkaufsfläche für Heimtextilien, Porzellan und Babyartikel – solche Waren, die es auch in der Innenstadt zu kaufen gibt. Einige Stadträte hatten befürchtet, dass eine große Verkaufsfläche für sogenanntes innenstadtrelevantes Randsortiment negative Auswirkungen auf Geschäfte in der Innenstadt haben könnte.

Änderung des Flächennutzungsplans

In Absprache mit der Stadt Bayreuth hat XXXLutz die Fläche um 1.100 Quadratmeter verkleinert, von 5.100 Quadratmetern auf 4.000 Quadratmeter. Unter diesen Voraussetzungen hat sich die Mehrheit der Stadträte heute für die Änderung des Flächennutzungsplans und das Bebauungsplanverfahren ausgesprochen. Acht der 39 anwesenden Stadträte stimmten gegen den Vorschlag der Verwaltung. Die Änderung des Flächennutzungsplans war nötig, weil das Gebiet auf der ehemaligen Markgrafenkaserne bislang für Logistik ausgewiesen war.

Neue Arbeitsplätze

Bevor das Möbelhaus mit dem Bau beginnen kann, müssen aber noch einige Grundstücksfragen endgültig geklärt werden. "Von der Ansiedelung von XXXLutz erhoffen wir uns mehr Attraktivität für die Einkaufsstadt Bayreuth. Wir rechnen außerdem mit 200 bis 300 neuen Arbeitsplätzen", sagte Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) in der Sitzung. Die CSU-Fraktion sprach sich für die Beschränkung des innenstadtrelevanten Sortiments aus. "Das ist gerade noch zu akzeptieren", so der Fraktionsvorsitzende Stefan Specht (CSU). Stefan Müller von der Bayreuther Gemeinschaft betonte, dass ein Möbelhaus am Stadtrand keine Konkurrenz für die Innenstadt sei – sondern der Online-Handel.

Kontroverse Auffassung im Stadtrat

Thomas Hacker von der FDP sprach sich für das Projekt an sich aus, kritisierte aber erneut den Standort. Ihm wäre das Möbelhaus im Süden von Bayreuth und näher an der Innenstadt lieber gewesen. "Das Möbelhaus wird den Einkaufsstandort Bayreuth insgesamt stärken", so Hacker. Die Fraktion der Grünen sprach sich generell gegen die Ansiedelung des Möbelhauses in Bayreuth aus. "So ein großes Unternehmen hat negative Folgen für die Stadt, auch ökologisch. Aber vor allem alteingesessene Firmen in Bayreuth werden darunter leiden", sagte Fraktionsvorsitzender Stefan Schlags (Die Grünen).

Jahrelange Diskussionen

Schon vor zwei Jahren hatte der Bayreuther Stadtrat grünes Licht für die Ansiedelung des Möbelhauses XXXLutz auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne gegeben. Der Entscheidung waren jahrelange Diskussionen über den Standort und den Anbieter vorangegangen