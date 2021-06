XXL-Schwertransport fährt weiter durch den Landkreis Kelheim

Der große Schwertransport durch den Landkreis Kelheim wird am Donnerstag nach einem Tag Pause fortgesetzt. Der Konvoi mit den beiden über 600 Tonnen schweren Reaktoren für die Raffinerie in Neustadt an der Donau startet bei Eining und soll über Bad Gögging bis kurz vor das Ziel nach Neustadt fahren.

Spezielle Brückenkonstruktion war notwendig

In Bad Gögging musste eine Brücke extra für den Schwertransport mit einer Konstruktion überbaut werden, damit die Reaktoren den Fluss Abens überqueren können. Nachdem es auf der letzten Etappe am Dienstag wegen Motorproblemen an einem der beiden Spezialtransporter zu mehreren Stunden Verzögerung gekommen war, mussten am Mittwoch Reparaturen durchgeführt werden. Der Tag Pause war aber bereits vorab eingeplant gewesen. Am Wochenende soll dann die finale Etappe des Schwertransports in Angriff genommen werden.

Am Ziel in der Raffinerie werden die beiden Reaktoren für die Heizöl- und Dieselproduktion verwendet.