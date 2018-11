XXL-Mohnblumen auf dem Münchner Königsplatz: Ende der "Blüte"

Abgabe der Mohnblumen gegen freiwillige Spende

Bis Sonntag 16 Uhr bleiben die roten Blumen aus Kunstseide stehen, dann beginnt der Abbau. Am Sonntagabend wird um 20.15 Uhr ein Gottesdienst in der Paulskirche an der Theresienwiese die Installation beenden. Die Mohnblumen werden am Montag ab 10 Uhr am Königsplatz gegen eine freiwillige Spende an Interessierte abgegeben.