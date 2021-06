WWK Arena in Augsburg leuchtet in Regenbogenfarben

"Wir nutzen unsere Stadionbeleuchtung immer wieder, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen", so Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg. Wenn die UEFA ein solch selbstverständliches und wichtiges Zeichen in München im Rahmen des EM-Spiels nicht zulasse, dann werde das der FC Augsburg gerne tun. Man freue sich darauf, die Fassade der WWK-Arena in bunten Farben erleuchten zu lassen, so Ströll weiter.

Die Europäische Fußball-Union hat das in München untersagt - die Stadt wollte ein buntes Stadion als Protest gegen die ungarische Regierung und deren schwulen- und lesbenfeindliche Politik. Am Mittwochabend (21.00) spielt Deutschland sein drittes Vorrundenspiel der Europameisterschaft gegen die Auswahl aus Ungarn. Vor Augsburg hatten bereits andere Städte wie Berlin, Köln, Frankfurt und Wolfsburg angekündigt, die Stadien in Regenbogenfarben zu bestrahlen.

Der FCA hat die WWK ARENA bereits mehrfach in verschiedenen Farben leuchten lassen, etwa zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai sowie anlässlich des Christopher-Street-Days am Samstag, 12. Juni. Zuletzt erstrahlte die WWK ARENA außerdem am Weltblutspendetag am Montag, 14. Juni, komplett in Rot, wie der Verein mitteilte.