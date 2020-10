Wutausbruch in der AfD-Fraktion: Ebner-Steiner verletzt Kollegen

Eine wütende Fraktionschefin, ein lauter Knall - "dann flog die Scheibe aus den Fugen", erzählt einer der AfD-Abgeordneten, der während der kurzen Besprechungspause der AfD-Fraktion im Raum war. Mit einem Schlag gegen die Plexiglasscheibe brach die Vorrichtung aus der Verankerung und krachte auf die Hand des AfD-Abgeordneten Ulrich Singer, der danebenstand. Singer trug daraufhin einen Verband um die Hand. Damit erreicht das Binnenklima innerhalb der AfD-Fraktion einen neuen Tiefpunkt.

Streit um Offenlegung von Fahrtenbüchern und Ausgaben des Vorstands

Dem Vorfall vorausgegangen war ein Streit der zwei Abgeordneten über die Tagesordnung der Fraktionssitzung. Eine Mehrheit von zwölf Abgeordneten hat der Fraktionsspitze rund um die Vorsitzenden Ingo Hahn und Ebner-Steiner die Gefolgschaft versagt.

Die 12er-Gruppe forderte gestern auf der Sitzung erneut die Offenlegung aller fraktionsinternen Ausgaben: Im Mittelpunkt des Streits standen die Kosten einer angeblichen Reise der Fraktionschefin und des Parlamentarischen Geschäftsführers Christoph Maier nach Südafrika. Darüber hinaus fordern die Abgeordneten Einsicht in die Fahrtenbücher der Dienstwagen des Vorstands. Mittlerweile sind die Wagen abgemeldet. Eine interne Kassenkontrollkommission brachte aus Sicht der zwölf Abgeordneten keine ausreichende Transparenz.

Streithähne spielen Vorfall herunter

Auf Nachfrage des BR bestätigt das Landtagsamt den entstandenen Schaden an der Plexiglasscheibe, deren Reste ein Mitarbeiter des Landtags aufräumte. Der AfD-Abgeordnete Singer bestätigt gegenüber dem BR seine Verletzung. Demnach habe er durch die Plexiglas-Scheibe, die auf seiner Hand landete, eine kleine Schnittwunde und eine Prellung erlitten. Den Vorfall an sich wolle er nicht zu hoch hängen:

"Frau Ebner-Steiner wirkt in letzter Zeit gesundheitlich angeschlagen und angespannt, deswegen möchte ich ihr keinen bösen Willen unterstellen" Ulrich Singer, AfD, gegenüber dem BR

Ebner-Steiner rechtfertigt sich

Fraktionschefin Ebner-Steiner äußerte auf BR-Anfrage ihr Bedauern nach dem Vorfall und kündigte ein Gespräch mit dem AfD-Kollegen an. Gleichzeitig gibt sie Singer eine Mitschuld: "Im Streitgespräch mit meinem Fraktionskollegen Singer habe ich mich bedrängt und verbal attackiert gefühlt", so Ebner-Steiner. Singer sei laut geworden und aufgestanden, "aufgrund seiner Wortwahl bin ich beim Zurückweichen ruckartig an den Kasten gestoßen", beschreibt die Fraktionschefin den Vorgang aus ihrer Sicht.

Bei der Plenarrede im Anschluss, an der Singer mit einem Verband um die geschwollene Hand teilnahm, sei für sie "eine Beeinträchtigung nicht ersichtlich gewesen", so Ebner-Steiner.