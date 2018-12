Wut und Verzweiflung nach dem Aus der Gersthofer Backbetriebe

Ein eiskalter Wind pfeift durch das Gersthofer Industriegebiet, fast jeder Mitarbeiter, der aus der Betriebsversammlung ins Freie tritt, schlägt sofort Kragen und Kapuze hoch. Die Beschäftigten der Gersthofer Backbetriebe haben gerade - nach der Kündigungsnachricht gestern - eine neue Hiobsbotschaft bekommen. Bei den Sozialplanverhandlungen ist, laut Gewerkschaftsmann Tim Lubecki, nichts Gutes herausgekommen.

"Die Arbeitgeberin hat uns einen Standard-Sozialplan vorgelegt für einen Fall der Insolvenz. Das bedeutet Abfindungen sind nicht zu erwarten. " Tim Lubecki, bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Geschäftsführer der Region Schwaben

Kein Geld für die Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe?

Keine Abfindung, wohl kein Geld für den Rest-Urlaub, auch für die Arbeitstage im Dezember wird die Belegschaft wahrscheinlich kein Geld sehen, sagt die Gewerkschaft. Etliche Mitarbeiter haben Tränen im Gesicht, andere sind einfach nur sauer:

"Sie wollen uns nichts mehr zahlen. Es werden jetzt noch 30 Mitarbeiter beschäftigt zum Aufräumen, damit ja die Gläubiger noch ihr Geld bekommen. Aber die Mitarbeiter sind wie immer die Letzten. Erst die Bank, dann die Kleinsten." Ein ehemaliger Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe

Ich kann kaum die Miete bezahlen, kein Geld mehr da, ich hab noch 22 Rest-Urlaubstage - wer wird die bezahlen?" Ein ehemaliger Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe

Wer ist schuld an der Schließung der Gersthofer Backbetriebe?

Dem Insolvenzverwalter zufolge ist die Schließung bedingt durch eine längere Unternehmenskrise und die Tatsache, dass der Hauptkunde der Gersthofer Backbetriebe, Aldi, die Zusammenarbeit beendet habe.

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten kritisiert die neue Unternehmensführung, die hätte sich in den Verhandlungen mit dem Großkunden verzockt und auch ansonsten wenig Interesse am Betriebsablauf gezeigt, seit die Bäckerei vor vier Jahren den Besitzer gewechselt hat.

Harte Vorwürfe an die Unternehmensleitung

Viele Beschäftigte sehen das ähnlich, die Unternehmensführung sei nicht auf Vorschläge des Personals eingegangen.

"Egal, was wir gesagt, es wurde nicht umgesetzt: Und es war offensichtlich, dass man den Betrieb in den Ruin treibt. Offensichtlich! Es hat jeder gesehen, dass man alles hier kaputt macht." Eine ehemalige Mitarbeiterin der Gersthofer Backbetriebe

"Was bilden die sich ein, Aldi die Pistole auf die Brust zu setzen. Da müssen schon andere Nummern kommen, als wie die Herren. Und es ist jahrelang mit Aldi hervorragend gegangen. Man muss halt mit den Leuten zusammenarbeiten und mit denen reden und nicht von oben herab sagen, wenn wir nicht liefern, dann schaut's mal." Eine ehemalige Mitarbeiterin der Gersthofer Backbetriebe

Die Mitarbeiter wollen Geld von den Gersthofer Backbetrieben

Hinten auf dem Hof Betriebshof wird währenddessen blecheweise Brot in einen Container gekippt, die Ware geht jetzt als Viehfutter an einen Bauern. Die Belegschaft aber will so schnell nicht aufgeben, das ist heute beschlossen worden, erklärt Gewerkschaftssprecher Tim Lubecki

"Geplant sind Mahnwachen vor dem Tor, aber auch weitere Aktionen in Gersthofen, in Augsburg und in München. Die Kollegen sind stolz. Sie sind stolz auf ihre Arbeit. Sie sind stolz auf ihr Lebenswerk. Viele haben Jahrzehnte hier gearbeitet und sagen auch, so lasse ich mich nicht abspeisen." Tim Lubecki, bei der Gewerkschaft NGG Geschäftsführer der Region Schwaben