Wurstwelten-Prozess – Millionen-Betrug vor Augsburger Gericht

Die Angebote für die Kleinanleger klangen verführerisch: Sieben Prozent Zinsen für 90 Tage oder 15 Prozent für 180 Tage, wenn sie Geld über Partnerschaftsverträge, Beteiligungen oder Darlehen in kleine Unternehmen investierten. Diese trugen Namen wie "Firmenwelten" oder "Wurstwelten" und verkauften unter anderem Fleischwaren an ein paar wenige Filialen in Nordrhein-Westfalen.

Geld wurde in Lebensstil der Drahtzieher investiert

Die Renditeversprechen konnten allerdings nie eingelöst werden. Denn hinter den Ankündigungen stand oft gar keine tatsächliche Geschäftstätigkeit. Das Geschäft soll nach dem sogenannten Schneeballsystem funktioniert haben. Das Geld neuer Kunden wurde laut Gericht für den luxuriösen Lebensstil der Drahtzieher und für die Zinszahlungen an frühere Investoren verwendet, bis das System zusammengebrochen sei.

Anleger verloren mehr als 100.000 Euro

Durch das System verloren hunderte Kleinanleger aus dem Raum Augsburg und in ganz Deutschland viel Geld, manche mehr als 100.000 Euro, ihre komplette Altersvorsorge oder das geplante Erbe für die Kinder. Insgesamt entstand ein Schaden von bis zu neun Millionen Euro.

Erster Verurteilungen im Jahr 2019

Schon 2019 wurden vier Verantwortliche vom Landgericht Augsburg für diesen Millionen-Betrug verurteilt. Drei Angeklagte bekamen Haftstrafen ohne Bewährung zwischen knapp drei und knapp vier Jahren, die vierte Angeklagte erhielt wegen Insolvenz-Straftaten eine Bewährungsstrafe. Angeklagt waren damals der ehemalige Vertriebschef und die Kinder des 67-Jährigen, der sich nun vor dem Landgericht verantworten muss. Sie waren in verschiedenen Funktionen der "Firmenwelten"-Gruppe tätig, die in Augsburg ein Büro hatte und von dort Finanzprodukte vertrieb.

Angeklagter war in den USA untergetaucht

Der 67-Jährige soll das umfangreiche Betrugsmodell aufgezogen haben und der mutmaßliche Drahtzieher sein. Seine beiden Kinder hatten im ersten Prozess gegen ihn ausgesagt und ihn belastet. Für die Augsburger Justiz war er aber lange Zeit nicht zu fassen, der Mann war in den USA untergetaucht. Erst im März 2022 wurde er im US-Bundesstaat New Jersey festgenommen und kam in Auslieferungshaft.

Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs

Seitdem er in Deutschland ist, sitzt er im Gefängnis in Gablingen in Untersuchungshaft. Vor dem Landgericht muss er sich nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Seine beiden Kinder müssen nicht noch einmal gegen ihn aussagen. Doch auch wenn sie diesmal als Zeugen vor Gericht schweigen, können ihre Aussagen aus dem ersten Prozess verwendet werden.