Wurmlarven in der Norikusbucht

Die in der Nürnberger Norikusbucht nachgewiesenen Wurmlarven stammen von Zerkarien, so das Gesundheitsamt. Das sind Parasiten, die sich normalerweise bei Wasservögeln wie Enten, Gänsen und Schwänen einnisten. Für den Menschen sind die Wurmlarven nicht gefährlich, sie können aber in einzelnen Fällen Hautausschläge auslösen.

Wenige Fälle gemeldet

Einige Betroffene hätten sich aber bereits beim Gesundheitsamt gemeldet. Im Normalfall wird das menschliche Immunsystem bei einem Erstkontakt mit dem Eindringling gut fertig, so das Amt. Es könne lediglich zu einem leichten Hautjucken mit kleinen roten Flecken kommen. Bei einem erneuten Befall müssten Betroffene allerdings mit einer allergischen Reaktion mit stark juckendem Hautausschlag rechnen.

Warme Temperaturen begünstigen Verbreitung

Die Zerkarien sind besonders bei Wassertemperaturen über 20 Grad aktiv, erklärt das Gesundheitsamt. Vor allem seichte Gewässer seien bei den Wurmlarven beliebt. Außerdem sind die meisten Zerkarien laut Amt in den frühen Morgenstunden unterwegs. Deswegen wird empfohlen, auf längeres Baden im Flachwasser, besonders in den Morgenstunden zu verzichten. Langfristig, so das Gesundheitsamt Nürnberg, hilft nur eine Verringerung der Wasservogeldichte, um das Risiko eines Zerkarienbefalls zu minimieren.