Wurden bei Prämiensparverträgen Zinsen falsch berechnet?

Federführend bei der Überprüfung der Zinsen sind die Verbraucherzentralen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sie schauen sich die errechnete Verzinsung in alten Prämiensparverträgen genau an.

Ist der Zins richtig errechnet worden?

Die Verbraucherzentrale Sachsen mit Sitz in Leipzig prüft, ob die Zinsanpassung den rechtlichen Vorgaben entspricht, und bietet gegen ein Entgelt von 85 Euro eine komplette Neuberechnung mit rechtlicher Bewertung auch für bayerische Verbraucher an. Wie das genau funktioniert, erfahren Interessenten auf der Homepage der Verbraucherschützer. Oft waren die Formulierungen über gezahlte Zinsen in den Verträgen schwammig formuliert. Doch auch noch heute fehlt überwiegend eine wirksame Zinsanpassungsklausel, die beschreibt wie sich genau Zinsen anpassen müssen. Dort wo die Sparkassen eine neue Zinsanpassungsklausel nachgeschoben haben erfolgt die Anpassung meist zum Nachteil des Kunden.

Was ist ein zutreffender Referenzzins?

Die Frage ist, wie errechnet sich ein Referenzzinssatz, also ein Zinssatz, nachdem sich Spar- aber auch Kreditzinsen anpassen müssen? Es gibt zum Beispiel einen Zinssatz der EZB für zehnjährige Anleihen, den Spareckzins für Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten, aber auch den Hauptrefinanzierungssatz mit verschiedenen Laufzeiten. Zudem gibt es noch verschiedene Umlaufrenditen mit verschiedenen Restlaufzeiten. Das Problem ist, dass bisher noch nicht gerichtlich festgestellt wurde welcher Referenzzins für langfristige Sparverträge heranzuziehen ist, meint Dieter Voigt, er ist Kreditsachverständiger und hat für die Verbraucherzentrale Sachsen bereits eine Vielzahl von Sparverträgen nachgerechnet. Niemand könne so richtig nachrechnen, wie beispielsweise in diesen Prämiensparverträgen die Zinsen bisher angepasst wurden.

"Sparverträge werden verzinst mit einem variablen Zins, das heißt, der Zins richtet sich laufend nach einer Veränderung eines bestimmten Referenzzinssatzes. Das ist eigentlich in einer guten Zinsanpassungsklausel definiert. Da ist das Prozedere festgelegt, wie die Zinsen sich verändern dürfen, wie die angepasst werden. Nur, die älteren Sparverträge weisen überhaupt keinen Referenzzins aus, das heißt, diese Zinsanpassungsklauseln sind unwirksam." Dieter Voigt, Kreditsachverständiger

Oft sei in den alten Prämiensparverträgen die Rede davon, dass die Bank oder Sparkasse die Zinsen "nach Marktlage" anpasse, so der Kreditsachverständige weiter. Als Grundlage für seine Überprüfungen, ob Zinsen von Prämiensparverträgen richtig berechnet wurden, nehme er einen Referenzzins mit zehnjähriger Restlaufzeit, die Umlaufrenditen von öffentlichen Anleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren und damit errechne er einen sogenannten gleitenden Durchschnitt.