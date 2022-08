Wunsiedler Wolfgang Ritter ist "Künstler der Metropolregion"

Die Metropolregion Nürnberg wählt jeden Monat eine Künstlerin oder einen Künstler aus, um sie oder ihn einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. "Künstler der Metropolregion Nürnberg" im August 2022 ist der Steinbildhauer Wolfgang Ritter aus Wunsiedel.

Seine außergewöhnlichen Skulpturen vermögen einen Raum in stille ästhetische Spannung zu versetzen, urteilte die Jury. In all seinen Arbeiten aus Dolerit – einem anthrazitfarbenen, basaltartigen Hartgestein - sowie aus weißem Marmor zeige sich demnach eine große Akkuratesse. Ritter variiert und kombiniert nicht alltägliche geometrische Formen.

Kontemplative Arbeiten im Trubel der Bilderwelt

Direkt auf den Boden gelegt oder gestellt, bestimmen Ritters Skulpturen den Raum, so die Metropolregion. Während des Umrundens und Annäherns an die Werke eröffneten sich dem Betrachter stets neue Zusammenhänge. Er entdecke dabei dynamisch anmutende Konstellationen der einzelnen, meist geschlossenen Formen. Inhalt sei die Abwandlung eines Grundkörpers und die Interaktion von zwei oder mehreren sich gleichenden Elementen, die der Künstler in eine Beziehung zueinander setze.

"Nichts dem Zufall überlassend geht Wolfang Ritter sensibel mit Variationen, Durchdringungen und Modulationen seiner Formen um und lässt sie ihre eigene Sprache sprechen", teilt die Metropolregion Nürnberg weiter mit.

Matt geschliffene Oberflächen vermitteln eine organisch-hautähnliche Haptik und bremsen den Blick des Betrachters, so die Metropolregion weiter. Im Trubel der täglichen Bilderflut schaffe der Bildhauer somit kontemplative Werke, auf denen die Augen verweilen können.

Lehrer am Steinzentrum und an der Fachschule für Produktdesign

Wolfgang Ritter wurde 1961 in Backnang (Baden-Württemberg) geboren und studierte Bildhauerei an der Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig und war Meisterschüler von Prof. Heinz-Günter Prager. Heute lebt und arbeitet Ritter im oberfränkischen Wunsiedel. Neben seiner freien künstlerischen Tätigkeit ist er Lehrer am dortigen Steinzentrum sowie an der Fachschule für Produktdesign Selb. Im Mai 2022 war mit Harry Tröger aus Münchberg (Lkr. Hof) ein weiterer oberfränkischer Vertreter zum Künstler der Metropolregion gewählt worden.

Jeden Monat gibt es einen "Künstler der Metropolregion"

Seit Mai 2010 wählt die Metropolregion Nürnberg jeden Monat einen "Künstler/eine Künstlerin der Metropolregion". Die nominierten Künstler stammen demnach aus allen künstlerischen Bereichen und leisten einen wichtigen Beitrag zum kreativen Profil der Metropolregion als Heimat für Kreative.

Die Metropolregion Nürnberg ist ein Zusammenschluss von 23 Landkreisen und elf kreisfreien Städten in Mittel-, Ober- und Unterfranken und der Oberpfalz.