Wunsiedler Wasserstoff-Projekt: "So funktioniert Energiewende"

Die oberfränkische Kleinstadt Wunsiedel positioniert sich immer mehr als "Energie-Zukunftsstadt": Hier entsteht eine der bundesweit größten Anlagen für die Herstellung von sogenanntem "Grünen Wasserstoff". Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) setzten mit dem Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) und den Projektpartnern den Spatenstich für eine Elektrolyse-Anlage zur Gewinnung von CO2-freiem Wasserstoff.

Industrie in Nordbayern profitiert von Energie-Projekt

Weil dabei Solar- und Windkraft genutzt wird, wird so das Gas zum klimaneutralen Energieträger. Realisiert wird das Projekt für rund 20 Millionen Euro ohne Zuschüsse der Staatsregierung von der Siemens AG, dem Lichtenfelser Gaslieferanten Rießner Gase und den Wunsiedler Stadtwerken SWW. Ihre gemeinsame Betreibergesellschaft "WUN H2" hat bereits Kunden: Industriebetriebe in Nordbayern, dem angrenzenden Thüringen und Tschechien wollen den "Grünen Wasserstoff" als Ersatz für Erdgas nutzen.

Grüner Wasserstoff: Elektrolyse soll Energiewende voranbringen

Die Elektrolyse-Anlage soll 2022 im "Energiepark" am Stadtrand in Betrieb gehen und gilt als ein "Leuchtturm-Projekt" der Energiewende. Der Grüne Wasserstoff sei eine Schlüssel-Technologie, um industrielles Wachstum und Klimaschutz miteinander zu vereinbaren, sprach Söder dem Wunsiedler Projekt eine Vorreiter-Rolle zu. "Wunsiedel zeigt, wie die Energiewende technisch und finanziell funktioniert", betonte Aiwanger. Doch trotz der lobenden Worte gibt es für die zukunftsweisende Wunsiedler Elektrolyse-Anlage bislang keine Fördermittel aus dem Wasserstoff-Programm der Staatsregierung. Söder stellte beim Festakt Zuschüsse für eine eventuelle Wasserstoff-Tankstelle in Aussicht.

"Wunsiedler Weg" soll Region klimaneutral machen

Unter dem Motto "Wunsiedler Weg" hat sich die 10.000-Einwohner-Stadt im Fichtelgebirge bereits vor 20 Jahren auf dem Weg zur Null-Emission bei der Energieversorgung gemacht. Dabei wird das Potenzial der Energieträger komplett ausgenutzt, zum Beispiel auch die Abwärme genutzt. So gibt es in dem Energiepark neben einem Sägewerk zum Beispiel bereits eine Pelletsproduktion, einen Batteriespeicher und eine Klärschlamm-Aufbereitungsanlage.