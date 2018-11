vor etwa einer Stunde

Wunsiedler Kampagne "#Freiraum für Macher" bekommt Zuwachs

Die Kampagne "#Freiraum für Macher" des Landkreises Wunsiedel erhält Zuwachs. Sieben Fichtelgebirgsgemeinden aus dem Nachbarlandkreis Bayreuth schließen sich an. Am Wochenende wirbt die Region mit ihrer Kampagne in Berlin für sich.