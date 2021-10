Wunsiedler Forum: Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Zum mittlerweile 14. Mal treffen sich am Donnerstag Experten, Vertreter der Politik und zivilgesellschaftliche Akteure im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Das Wunsiedler Forum steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Die Würde des Menschen ist unantastbar – Bayern gegen Diskriminierung und Rassismus".

Zum Artikel: Zahl der rechtsextremen Straftaten in Bayern steigt weiter

Maßnahmen zur Antidiskriminierung werden vorgestellt

Unter anderem wird auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Vormittag vor Ort erwartet, er gewährt dabei in einer Rede Einblicke in die "Rassismusbekämpfung aus staatlicher Sicht". Bei dem Treffen stehen Vorträge und sogenannte "Best Practice"-Beispiele aus der Antidiskriminierungsarbeit im Vordergrund. Unter anderem zeigen Schauspieler der Münchner Kammerspiele einen Auszug des Theaterstücks "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten".

"Dass wir so offen über Alltagsrassismus sprechen, das ist neu und das ist wichtig", so Martin Becher vom bayerischen Bündnis für Toleranz gegenüber dem BR. Durch die Black-Lives-Matter-Bewegung sei das Thema Alltagsrassimus auch in Deutschland mehr ins Zentrum der Gesellschaft gerückt, so Becher weiter.

Wunsiedel: Alltagsrassismus ein weiterer Themenschwerpunkt

Bei der Veranstaltung in der Fichtelgebirgshalle beschäftigen sich die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops mit dem Thema Alltagsrassismus: Wie begegnet man Rassismus im Job? Wie können unabhängige Antidiskriminierungsstellen eingerichtet werden und was braucht es, um Rassismus zu überwinden? Rund 85 Teilnehmende sind in diesem Jahr angemeldet - das Forum fällt aufgrund der Corona-Pandemie kleiner aus als in den vergangenen Jahren. Veranstalter ist das bayerische Bündnis für Toleranz, gemeinsam mit Stadt und Landkreis Wunsiedel.