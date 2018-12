Wunsiedel sucht neue Einwohner

Landrat Karl Döhler hat seinen freien Samstag geopfert, um nach Berlin zu fahren. Die Sache ist ihm so wichtig, dass er über 350 Kilometer Strecke in Kauf nimmt. "Wir würden uns freuen", sagt er, "wenn pfiffige Berliner zu uns nach Wunsiedel umziehen würden." Denn Wunsiedel habe viel zu bieten. Arbeitsplätze etwa in der Autozulieferindustrie oder bei namhaften Fahrradherstellern, überhaupt gebe es viele mittelständische Unternehmen in der Region. Wunsiedel ist händeringend auf der Suche nach Arbeitnehmern.

Günstiger Wohnraum

In Berlin haben Döhler und seine Mitarbeiter zwei Glaswürfel aufgestellt, vor einem Bio-Supermarkt. In dem größeren Würfel sitzt eine junge Frau, mit einer Tasse Tee in der Hand, auf einer bequemen Liege. Eingehüllt in eine Decke, sie sieht zufrieden aus. Im anderen Glaswürfel sitzt ein junger Mann, zusammengequetscht, weil er nur wenig Platz hat. Für jedermann zu erkennen: Er ist in der deutlich unkomfortableren Lage. Der junge Mann soll für den Berliner Bürger stehen, der viel zu viel Geld für eine kleine Wohnung bezahlen muss. Die junge Frau hingegen steht für Wunsiedel, wo man ein Haus mit Garten zum selben Preis mieten kann, für den man in Berlin gerade mal eine kleine Wohnung bekommt.

Kaum Stau im Landkreis

Die Leute, die im Biosupermarkt ein- und ausgehen, bleiben stehen, um zu schauen, was das hier soll. Manche sind erstaunt und interessiert, wenn sie erfahren, dass man im Fichtelgebirge so günstig leben kann. Landrat Döhler erzählt, dass es in seinem Landkreis nicht nur genügend Wohnraum gibt, sondern auch noch so gut wie keinen Stau. Robin Kornemann kommt gerade mit seinen beiden Kindern aus dem Supermarkt: "Die günstigen Mieten sind ein unschlagbares Argument, nicht in Berlin zu bleiben.""

Ausreichend Kitas und Tagesmütter

Robin Kornemann stellt dann noch die Frage, wie es mit der Kinderbetreuung in Wunsiedel aussehe. Ob seine Kinder dort einen Kitaplatz bekommen würden und ob der Landkreis attraktive Freizeitangebote biete. Es gibt drei Kindergärten in der Kernstadt und zwei Kindergärten in den Ortsteilen, so steht es in der Broschüre, die die Mitarbeiter des Landrates dem interessierten Berliner mitgeben. Und da ist zu lesen, dass es für unter Dreijährige genügend Krippenplätze und ausgebildete Tagesmütter gibt. Und man könne Luchse und Wildschweine beobachten oder auf einem der großen Abenteuerspielplätze mit den Kindern toben, oder ins Naturfreibad gehen.

Der junge Vater ist begeistert und will noch wissen, welche Arbeitsplätze es aktuell in Wunsiedel gibt. Und es sieht nicht so aus, als würde er das aus reiner Höflichkeit fragen. Er scheint interessiert.

4% Arbeitslosigkeit

Wunsiedel ist bekannt geworden durch seine Porzellanherstellung, aber die Billigkonkurrenz aus Asien machte der Branche das Leben schwer. Zahlreiche Jobs fielen weg.

"Wir hatten mal 15 % Arbeitslosigkeit", sagt Landrat Döhler, "aber jetzt sind es etwa 4%. Und der Pfeil zeigt weiter nach unten." Zahlreiche Unternehmen im Landkreis Wunsiedel suchen dringend Mitarbeiter, vor allem Fachkräfte. Und die suchen sie jetzt eben auch in Berlin. Es gab bereits vergleichbare Aktionen in Stuttgart und in München. Nur genügend Mitarbeiter hat das noch nicht gebracht.

Die Betonung liegt auf "noch nicht", sagt der Landrat, und ist zuversichtlich, dass es sich rumsprechen werde, dass man in Wunsiedel gut leben könne", sagt er. "Stress- und staufrei."