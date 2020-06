Wunsiedel verzichtet erstmals aufs Brunnenfest

Die Wunsiedler halten auch in diesen Zeiten aus Liebe zum Brunnenfest und aus Traditionsbewusstsein heraus am Schmücken der Brunnen fest. Insgesamt werden 26 der 36 Brunnen geschmückt sein – allerdings in einer einfacheren Version, bestätigte die Pressesprecherin der Stadt Wunsiedel Inge Schuster dem BR.

Brunnenfest in Wunsiedel fällt zum ersten Mal aus

Die besondere Atmosphäre, wenn nachts die geschmückten Brunnen beleuchtet sind, Besucher von Brunnen zu Brunnen spazieren und Bands in der Innenstadt zu hören sind, das wird in diesem Jahr fehlen. Es wird eine ruhige Form des eigentlichen Brunnenfestes sein. Laut Pressesprecherin Schuster ist es das erste Mal, dass das Fest abgesagt werden muss.

Brunnenschmuck: Coronviren aus Fußbällen

Traditionell werden die Brunnen mit Blumen, Kräutern, Stauden und Bäumchen geschmückt, die in der Region beheimatet sind. Oft sind auch Tannenzapfen und Moose als Schmuck dabei. Nur die Brunnen an den Schulen sind oft mit anderen Materialien aus dem Kunstunterricht gestaltet und nehmen auch politische und gesellschaftliche Themen in ihren Schmuck auf. So soll der Brunnen am Luisenburg Gymnasium Wunsiedel in diesem Jahr mit aus Fußbällen gebastelten Coronviren, Weltkugeln oder Plüschtieren geschmückt werden.

Brunnenfest gehört zum immateriellen Kulturerbe der Unesco

Die Tradition des Brunnenfestes entstand aus einer Not: Man erzählt sich die Sage, dass einst in einem heißen Sommer die Brunnen der Stadt versiegt waren und Menschen und Vieh dadurch großen Mangel litten. Als das Wasser wiederkam, haben die Wunsiedler zum Dank Blumen-Kränze gebunden und die Brunnen damit geschmückt. Das Entstehungsjahr des Festes ist nicht bekannt. Das Brunnenfest gehört seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco und lockt jedes Jahr tausende von Besuchern an. Es findet immer am Samstag und Sonntag vor Johanni (24. Juni), statt.