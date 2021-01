07.01.2021, 09:35 Uhr

Wunsiedel meldet höchsten Inzidenzwert in Bayern

Der Landkreis Wunsiedel verzeichnet mit 291,8 den höchsten Inzidenzwert in Bayern. Ein Grund dafür: In vielen Kommunen war das Infektionsgeschehen rascher gesunken als in Wunsiedel. Das Landratsamt hatte bereits am Montag auf die Zahlen reagiert.