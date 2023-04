Zehnjährige tot in Heim aufgefunden: Polizei geht von Tötung aus

In Wunsiedel ist offenbar ein zehnjähriges Kind getötet worden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Fremdverschulden aus. Das erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken auf BR24-Anfrage.

Zehnjährige leblos aufgefunden

Das Mädchen lebte in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel und wurde dort von Angestellten bereits am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr leblos aufgefunden, so die Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können.

Sonderkommission "Park" gegründet

"Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir momentan keine weiteren Angaben machen", heißt es von der Polizei. Man habe die Sonderkommission "Park" gegründet. Spezialisten der Kripo Hof haben umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu hat die Staatsanwaltschaft Hof eine Obduktion der Zehnjährigen angeordnet.