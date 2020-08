Wunsiedel: LuisenburgXtra geht mit Bauern-Erotik in zweite Runde

Wegen Corona mussten die Luisenburg-Festspiele in diesem Jahr ausfallen. Ganz verzichten müssen Fans auf die Freilicht-Festspiele trotzdem nicht, denn im Rahmen von "LuisenburgXtra" gibt es eine Reihe von Aufführungen. Der Schauspieler Franz Josef Strohmeier und die Kabarettistin Maria Haffner laden zu einem speziellen Heimatabend mit dem Titel "Kraftbayerisches aus der Bauern-Erotik" ein.

Derbe Sprüche von Schriftsteller Queri

Sie tragen Texte des Schriftstellers Georg Queri vor, der Anfang des 19. Jahrhunderts derbe Sprüche, zotige Redensarten und pornografische Anzüglichkeiten gesammelt und veröffentlicht hatte. Das brachte dem Schriftsteller einen Sittlichkeitsprozess ein.

Ein Heimatabend "scharf wie Bratwurst und Senf"

"Wir haben die besten Stellen herausgesucht, so deftig und scharf wie Bratwurst und Senf, und machen daraus einen Heimatabend, wie ihn Wunsiedel noch nicht erlebt hat", sagt Franz Josef Strohmeier zu seinem nicht-jugendfreien Programm. Georg Queris Bücher und sein ebenso ausschweifendes Leben bilden die Grundlage für die Lesung, die kein Blatt vor den Mund nimmt.

LuisenburgXtra verzeichnet große Nachfrage

Für die Vorstellung am Donnerstag (20.08.20) um 20.00 Uhr gibt es noch Restkarten, beziehungsweise eine Warteliste an der Abendkasse. Wegen der großen Nachfrage wird der Kabarettabend am Sonntag (23.08.20) um 20.00 Uhr wiederholt.

Tickets für Vorstellungen noch verfügbar

Der Schauspieler und Kabarettist Franz Josef Strohmeier ist auch in dem Ein-Personen-Stück "Der Kontrabass" von Patrick Süskind zu sehen. Es geht um Melancholie, Verzweiflung und Hintersinn. Für die Vorstellung am Samstag (22.08.20) um 20.00 Uhr sind Tickets verfügbar.

Maximal 120 Gäste pro Vorstellung

Die Aufführungen finden im Rahmen der Reihe LuisenburgXtra statt. Zuschauer müssen aufgrund der Hygieneregeln Abstand zueinander halten. Maximal 120 Gäste können eine Vorstellung besuchen. Weitere Informationen und das Programm finden sich auf der Homepage der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel.