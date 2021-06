Wunsiedel lädt auf 1.150 Plätzen zu Luisenburg-Festspielen ein

Bis zuletzt war unklar, wie viele Besucher an den einzelnen Vorführungen bei den Luisenburg-Festspielen teilnehmen dürfen. Nun steht fest: 1.150 der 2.000 Plätze im Zuschauerraum in Wunsiedel dürfen pro Vorstellung besetzt werden. Das haben die Stadt Wunsiedel und Festspielleitung gemeinsam bekannt gegeben.

Nach langem Ringen um die beste Lösung freut sich Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU): "Es hat sich gelohnt, die Nerven zu behalten und auf eine attraktive Belegung zu setzen". Die Belegung der Plätze auf der Freilichtbühne in Wunsiedel basiert auf den von der bayerischen Staatsregierung heute verkündeten Lockerungen für Kunst und Kultur.

FFP2-Maskenpflicht bei Luisenburg-Festspielen

Für die Vorstellungen in Wunsiedel gilt ein Hygienekonzept. Dieses sieht vor, dass nur nachweislich negativ auf Covid-19 getestete, genesene sowie geimpfte Personen eingelassen werden dürfen. Im gesamten Zuschauerraum gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Nur für Kinder unter 16 Jahren sind auch sogenannte "medizinische Masken" zugelassen. Die Maskenpflicht sei nötig, weil durch eine Schachbrettmuster-Belegung der Plätze nicht immer der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden kann.

Die Luisenburg-Festspiele wollen für alle Zuschauer, die bereits Karten besitzen, eine Vorstellung anbieten. Neubuchungen sind möglich, allerdings nur online.

Veränderter Spielplan: Festspielleitung kontaktiert Karteninhaber

Um möglichst viele Vorstellungen anbieten zu können, wurde der Spielplan verändert: Oftmals wird ein Stück nun zweimal am Tag gespielt. Bisher gilt der Spielplan bis zum 15. Juli 2021. Das heißt: Wer Karten für den Zeitraum ab dem 16. Juli besitzt, werde von Seiten der Festspiele kontaktiert, sobald die Planung bis Ende Juli steht, so Lahovnik weiter. "Die Maßnahmen sind nicht in Stein gemeißelt. Wir können sie kurzfristig der Entwicklung anpassen."

Unwirtschaftliche Auslastung: "Keine Zeit für Superlative"

Die Festspiele sind eigentlich auf eine Auslastung von über 80 Prozent angewiesen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Dennoch sei es besser, in kleinerem Rahmen zu spielen, als gar nicht, so die Künstlerische Leiterin Birgit Simmler gegenüber dem BR. Diese Saison stehe unter dem Motto "Achtsamkeit und Demut" – es sei keine Zeit, Superlativen und Verkaufsrekorden hinterherzujagen, betonte Simmler weiter.

Wunsiedel: Staatsempfang entfällt

Nachdem Mitte Mai verkündet wurde, dass die Festspiele definitiv stattfinden, steht nun drei Tage vor der feierlichen Eröffnung der Festspiele am Freitagabend mit dem Musical "Der Name der Rose" das Rahmenkonzept fest. Zur Eröffnung werden unter anderem Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Kunstminister Bernd Sibler (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (FW) erwartet.

In diesem Jahr entfällt der offizielle Staatsempfang, es soll nach der Premiere noch einen Eintrag ins goldene Buch der Stadt Wunsiedel geben. Neben "Der Name der Rose" stehen in diesem Jahr "Faust", "Der Brandner Kaspar 2", das Regionalmusical "Zucker", das Familienstück "Pinocchio" und "Der Watzmann ruft" auf dem Programm.