"Wunsiedel ist bunt": Widerstand gegen Neonazi-Veranstaltung

Am Samstagnachmittag wird sich in Wunsiedel erneut ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen unter Federführung des Netzwerkes "Wunsiedel ist bunt" für Demokratie, Frieden und Toleranz einsetzen. Mit der Veranstaltung auf dem Marktplatz mit einer Vielzahl von künstlerischen Auftritten wollen die Beteiligten ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

III. Weg marschiert in Wunsiedel: Gegenveranstaltung angekündigt

Anlass ist ein auch in diesem Jahr stattfindender Marsch der Neonazi-Kleinstpartei "III. Weg" im Norden der Stadt. Gemeldet ist laut Landratsamt Wunsiedel zudem eine zweite Veranstaltung in der Luisenburgstraße, die ebenfalls der Neonazi-Szene zugerechnet wird. Weiterhin werden einige Hundert der Antifa zugeordneten Personen in Wunsiedel erwartet, die ihrerseits eine eigene Gegenveranstaltung gemeldet haben. Die Polizei wird mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort sein, unterstützt durch die Bereitschafts- und die Bundespolizei.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Mitteilung auf mögliche Behinderungen und eine Vielzahl von Straßensperren in der Innenstadt, aber auch auf den Haupteinfahrtswegen nach Wunsiedel hin.

Sogenannter Hitler-Stellvertreter war in Wunsiedel begraben

In der Stadt Wunsiedel treffen sich seit vielen Jahren Neonazis. Das Treffen von Rechtsextremisten findet stets am Vorabend des Volkstrauertags statt. Interessant war Wunsiedel für Neonazis, weil Adolf Hitlers sogenannter Stellvertreter Rudolf Heß hier begraben war. Inzwischen ist dessen Grab allerdings aufgelöst. Dennoch trifft sich die rechtsextreme Szene weiterhin zu Aufmärschen in Wunsiedel.

Partei als "Auffangbecken" für Neonazis

Hintergrund: "Der III. Weg" gilt als Nachfolgeorganisation des 2014 verbotenen "Freien Netzes Süd" und wird seit seiner Gründung vom Verfassungsschutz beobachtet. Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht 2021 dient "die Partei nach wie vor als Auffangbecken für Personen, die der neonazistischen Szene angehören und teilweise auch Mitglieder verbotener Organisationen waren". "Der III. Weg" strebe eine Vorreiterrolle im neonationalsozialistischen Spektrum an, heißt es dort weiter.